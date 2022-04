Droga, due giovani di nazionalità marocchina arrestati.

Ieri intorno alle 13.30 a Lipomo i carabinieri di Albate durante un servizio di controllo, con il nucleo cinofili di Casatenovo, hanno arrestato in flagranza un cittadino marocchino 24enne. In base a quanto è emerso i militari hanno dapprima controllato un 27enne erbese trovandolo con mezzo grammo di cocaina. L’aveva appena acquistata dal marocchino rintracciato poco dopo. La perquisizione a casa, svolta anche con l’aiuto del cane Harry, ha permesso di trovare bilancini, materiale per il confezionamento della droga e 350 euro in contanti probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Tutto sequestrato. Non c’era però altra droga. Arrestato il 24enne marocchino. Segnalazione per il cliente.

Un’ora dopo arrestato un altro 24enne marocchino dai carabinieri di Erba. L’uomo in Italia senza fissa dimora è stato rintracciato ad Alserio nell’abitazione di un 40enne che in quel momento non era in casa. La perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire 3 involucri con all’interno – rispettivamente – 13,5 grammi di eroina, 6,5 di cocaina e altri 24,5 di eroina, un bilancino, 2 cellulari, 40 euro, tutto sottoposto a sequestro.