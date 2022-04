Villa del Balbianello, al via la nuova stagione e gli eventi in programma nel 2022.

La storica dimora ha riaperto sabato 12 marzo e ha già registrato un buon afflusso di pubblico: 4.730 visitatori al 31 marzo, di cui 2.055 stranieri (43,45%).

Una scoperta nel salottino a lago

Nei mesi di chiusura sono stati eseguiti diversi lavori, sia alla dimora che al parco, poiché la manutenzione di un Bene come Villa del Balbianello non ha mai fine. Tra questi, gli interventi realizzati nel salottino a lago hanno portato alla riscoperta e al restauro del pavimento originale, un pregevole “terrazzo veneziano”, con raffinata decorazione geometrica di grandissimo fascino e bellezza tipica di tanti antichi palazzi nobiliari.

Studenti a Villa del Balbianello

Con la riapertura al pubblico, sono ripartiti anche i progetti formativi nell’ambito dei percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che porteranno cinque studenti a vivere un’esperienza in Villa, in collaborazione con il Liceo Paolo Giovio di Como, il Liceo Teresa Ciceri di Como, il Centro Studi Casnati di Como e l’Istituto d’Istruzione Superiore Ezio Vanoni di Menaggio.

La bellezza del Balbianello alla sera e gli altri eventi del 2022

Anche quest’anno, la Villa prolunga l’apertura e propone una serie di eventi per la rassegna “Sere FAI d’Estate”. Domenica 26 giugno, 24 luglio, 7 agosto, 21 agosto e 11 settembre gli ospiti potranno godere il tramonto sul lago accompagnati da un aperitivo con musica in sottofondo in Loggia Segrè.

Nei mesi di ottobre e novembre – in data 22 e 30 ottobre e 5 novembre – sono in programma tre cene a tema regionale per conoscere i Beni del FAI attraverso la voce di chi se ne prende cura e le eccellenze gastronomiche dei territori dove si trovano.