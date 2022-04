Lecce al comando della classifica di serie B con 65 punti. Alle spalle dei salentini, a due punti di distanza, inseguono due lombarde, il Monza e la Cremonese. Più indietro, a 60, Benevento e Pisa. Sesta piazza per il Brescia, che però non è ancora sceso in campo nel 34° turno. Le “rondinelle” giocano in posticipo questa sera alle 20.30 in casa contro il Parma. Il Como è tranquillamente 13° a 44 punti alla pari con la Reggina senza più nulla da chiedere a questo torneo di B. Gli azzurri di mister Giacomo Gattuso hanno raggiunto con ampio anticipo il loro obiettivo stagionale, la conquista della salvezza.

E’ questa la situazione dopo che sono andate in scena – a parte Brescia-Parma, come detto – le gare del 34esito turno nel torneo cadetto. Lecce al comando, dunque. I pugliesi hanno avuto meglio (2-0) con la Spal, mentre la Cremonese è uscita battuta (2-1) dalla trasferta di Frosinone. Affermazione per il Benevento con il Vicenza (1-0) e per il Monza a Cosenza (2-0). Il Como sabato ha perso in casa 2-1 con il Cittadella (QUI il resoconto e le interviste post-gara).

In coda spicca il successo dell’Alessandria per 2-0 con il Pordenone. Tutte sconfitte le altre squadre della parte bassa della classifica.

La settimana prevede, oltre a Brescia-Parma di questa sera, il recupero Cosenza-Benevento (giovedì alle 20). Poi tutti in campo il lunedì di Pasqua. Il Como sarà ospite del Pisa. Tra gli altri incontri spiccano Reggina-Lecce, Cremonese-Cosenza, Parma-Ascoli e un interessantissimo derby lombardo tra Monza e Brescia allo stadio Brianteo.

La situazione

I risultati della 34esima giornata. Alessandria-Pordenone 2-0, Como-Cittadella 1-2, Lecce-Spal 1-0, Frosinone-Cremonese 2-1, Benevento-Lanerossi Vicenza 1-0, Ascoli-Reggina 2-0, Cosenza-Monza 0-2, Crotone-Ternana 1-2, Perugia-Pisa 1-1, Brescia-Parma (lunedì 0re 20.30).

La classifica. Lecce 65 punti, Cremonese e Monza 33, Benevento e Pisa 60, Brescia 58, Ascoli 55, Frosinone 54, Perugia e Cittadella 48, Ternana 47, Parma 45, Como e Reggina 44, Spal 34, Alessandria 29, Cosenza e Lanerossi Vicenza 25, Crotone 21, Pordenone 17

Le prossime gare. Brescia-Parma (lunedì 11 aprile ore 20.30). Recupero Cosenza-Benevento (giovedì 14 aprile ore 20). La 35esima giornata, lunedì 18 aprile. Spal-Crotone (ore 12.30), Reggina-Lecce, Vicenza-Perugia, Cremonese-Cosenza, Pordenone-Benevento, Parma-Ascoli, Ternana-Frosinone, Cittadella-Alessandria, Pisa-Como (ore 15), Monza-Brescia (ore 20.30)

Le gare del Como. Pisa-Como (lunedì 18 aprile ore 18), Como-Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), Reggina-Como (sabato 30 aprile ore 15), Como-Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15)