Allarme lago basso e siccità. Il livello del Lago di Como continua a scendere. Oggi segna 31 cm sotto lo zero idrometrico. Un record negativo rispetto al minimo storico rilevato nel 1949 quando il livello del bacino segnava -28 centimetri. La situazione, fa sapere Luigi Lusardi presidente dell’Autorità di Bacino del Lario, diventa critica anche per la navigazione.

La debole piaggia di qualche settimana fa non ha migliorato il livello di riempimento del lago e la siccità prolungata preoccupa. L’altezza del Lago di Como è da mesi sotto la media e la percentuale di riempimento del bacino oggi si attesta al 5,3%: la peggiore rispetto ai laghi lombardi. “Questa condizione dipende dal tempo. Non c’è neve in montagna, (neve che sciogliendosi raggiungerebbe il Lago) e non piove. Quest’anno la causa del Lago basso è il tempo” spiega Lusardi, “le riserve sono a secco e l’acqua non viene destinata neanche a valle” continua sottolineando che il problema interessa tutto il Lario.



Senza la pressione dell’acqua del Lago è a rischio la tenuta di darsene e muretti e con il livello così basso si teme anche per la sopravvivenza delle specie animali. Allo stesso modo, la navigazione potrebbe diventare un problema. “A Lenno il fondale è stato dragato per permettere l’attracco dei battelli e probabilmente servirà operare anche a Cernobbio” continua Lusardi. Gli interventi sono tanti e interessano progressivamente tutto il Lago di Como, secondo Lusardi “è difficile credere che si possa intervenire ovunque. Sono urgenze che non possono essere gestite come normalità” aggiunge. In tutta Lombardia è allarme siccità. Anche i fiumi e le sorgenti sono in secca. Le previsioni del tempo prevedono una primavera all’insegna del sole anziché della pioggia e le precipitazioni potrebbero arrivare solo a fine mese. Il livello del Lago di Como in questo caso, sembra destinato a scendere ancora.