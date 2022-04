Sulla Via Verde del Lago di Como si incrociano arte, fede e solidarietà per la popolazione ucraina. Verso la Pasqua, da venerdì a domenica, sarà esposta la mostra dell’ex consigliere comunale Giancarlo Boggia, “Il cammino verso la luce”. Opere che rappresentano la Via Crucis. L’appuntamento è a Carate Urio in via San Rocco. “Sotto ogni quadro – spiega Boggia – ci sarà un’immagine della guerra in Ucraina. A questo evento viene abbinata una raccolta fondi per i profughi i ucraini”.

Nella serata del Venerdì Santo alle 20.30 è in programma la Via Crucis con partenza dalla chiesetta di San Rocco sino alla chiesa di Santa Marta.

La Via Verde

La Via Verde è un percorso panoramico di 7 chilometri che collega i comuni di Moltrasio e Laglio. Meno nota rispetto alla GreenWay del Lago di Como, ma negli ultimi anni sempre più frequentata. Si tratta di un sentiero panoramico tra borghi e terrazzamenti adatto a tutti e offre scorsi panoramici unici.