In serie B tre lombarde all’inseguimento del Lecce. Questo l’esito della 34esima giornata, che si è completata ieri sera con la disputa del posticipo tra Brescia e Parma. Il match ha visto il successo delle “Rondinelle” per 1-0. Grazie a questa affermazione il Brescia ha scavalcato Benevento e Pisa e si è incolonnato alle inseguitrici della capolista Lecce. Tutte lombarde, come detto. I salentini hanno 65 punti. Alle loro spalle Cremonese e Monza a quota 63, poi il Brescia a 61. Il prossimo turno (in campo il lunedì di Pasqua) regalerà peraltro un gustosissimo derby tra Monza e Brescia. La Cremonese ospiterà il Cosenza, mentre il Lecce sarà ospite della Reggina.

Il Vicenza esonera Brocchi

A Vicenza, intanto, è saltata la panchina di Christian Brocchi. L’allenatore dei biancorossi è stato esonerato dopo lo stop di Benevento e una serie di risultati poco confortanti. Il suo bilancio con il Lanerossi è di 29 partite, con 16 sconfitte, 6 vittorie e 7 pareggi. Al suo posto è stato chiamato Francesco Baldini, ex Catania. I veneti giocheranno al Sinigaglia il prossimo 25 aprile, nel terzultimo turno di campionato.

Il Como atteso dal Pisa

Il Como è matematicamente salvo ed è al tredicesimo posto alla pari con la Reggina a quota 44 punti. Sabato ha perso in casa per 2-1 con il Cittadella, mentre lunedì prossimo sarà ospite del Pisa. Della squadra lariana e della serie B si parlerà questa sera dopo le 20 nella trasmissione “L’anteprima del Barbiere” su Espansione Tv.

Volata finale in serie C

La settimana sarà caratterizzata dal recupero (giovedì) tra Cosenza e Benevento. Ma non soltanto. Da seguire anche con interesse le gare della volata finale della regular season di serie C, che determineranno le squadre che affiancheranno il Bari (già promosso nel gruppo C) nella serie B 2022-2023. Nel girone A a due giornate dalla fine il duello è fra SudTirol (86 punti) e Padova (84). Il confronto diretto, sul campo degli altoatesini, sabato alle 14.30. Poi, nell’ultimo turno, il Padova attende la Virtus Verona, mentre il SudTirol sarà ospite della Triestina. Nel gruppo B, invece, Modena è a +4 dalla Reggiana. Già giovedì con un successo a Gubbio, i “canarini” potrebbero festeggiare la promozione tra i Cadetti.

La situazione in serie B

I risultati della 34esima giornata. Alessandria-Pordenone 2-0, Como-Cittadella 1-2, Lecce-Spal 1-0, Frosinone-Cremonese 2-1, Benevento-Lanerossi Vicenza 1-0, Ascoli-Reggina 2-0, Cosenza-Monza 0-2, Crotone-Ternana 1-2, Perugia-Pisa 1-1, Brescia-Parma 1-0

La classifica. Lecce 65 punti, Cremonese e Monza 63, Brescia 61, Benevento e Pisa 60, Ascoli 55, Frosinone 54, Perugia e Cittadella 48, Ternana 47, Parma 45, Como e Reggina 44, Spal 34, Alessandria 29, Cosenza e Lanerossi Vicenza 25, Crotone 21, Pordenone 17

Le prossime gare. Recupero Cosenza-Benevento (giovedì 14 aprile ore 20). La 35esima giornata, lunedì 18 aprile. Spal-Crotone (ore 12.30), Reggina-Lecce, Vicenza-Perugia, Cremonese-Cosenza, Pordenone-Benevento, Parma-Ascoli, Ternana-Frosinone, Cittadella-Alessandria, Pisa-Como (ore 15), Monza-Brescia (ore 20.30)

Le gare del Como. Pisa-Como (lunedì 18 aprile ore 18), Como-Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), Reggina-Como (sabato 30 aprile ore 15), Como-Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15)