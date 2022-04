Nuove rotatorie a Como. Terminano i lavori della rotatoria definitiva di via Nino Bixio, il rondò che si trova all’incrocio con via XXVII Maggio.

In attesa invece del via libero definitivo gli interventi che riguardano l’opera viabilistica davanti a Villa Olmo. In quest’ultimo caso l’amministrazione – fanno sapere da Palazzo Cernezzi – sta attendendo la stipula del contratto da parte dell’impresa incaricata dei lavori. Un lavoro molto atteso per un incrocio che spesso è stato teatro di incidenti. Per questo motivo è stato al centro dell’attenzione – anche a livello nazionale – in discussioni dedicate alla viabilità e alle opere da compiere per rendere le strade più sicure.

Gli interventi per la realizzazione della nuova opera viabilistica in città in un primo momento erano stati annunciati per il mese di febbraio. L’avvio del cantiere è poi slittato e ora si attende ancora – come detto – il via libera ai lavori.

A differenza di piazza San Rocco, per la nuova rotatoria di Villa Olmo non sarà predisposta nessuna sperimentazione, ma si partirà direttamente con gli interventi per la realizzazione definitiva.

Si tratta di un progetto molto atteso dai cittadini. Non soltanto la rotatoria potrebbe agevolare il traffico della zona ma l’attuale incrocio, come detto, risulta pericoloso soprattutto sul fronte della sicurezza stradale visti i numerosi incidenti che vi si verificano ogni anno.