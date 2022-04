All’interno dell’auto aveva ricavato un doppiofondo nel quale aveva nascosto 850 grammi di cocaina, confezionati in sacchetti per gli alimenti. Controllato e scoperto alla dogana di Brogeda, un albanese proveniente dalla Svizzera e diretto in Italia è stato arrestato.

Gli operatori dell’Agenzia delle dogane di Ponte Chiasso e i militari della guardia di finanza hanno controllato la vettura sulla quale viaggiava l’albanese. Gli operatori erano impegnati nel contrasto al traffico di valuta e stupefacenti.

I controlli

I finanzieri hanno scoperto sulla vettura dell’uomo un doppiofondo all’interno del quale erano stati nascosti 850 grammi di cocaina. La droga era confezionata in quattro sacchetti per alimenti sottovuoto. I pacchetti erano stati poi chiusi in una borsa di plastica.

L’albanese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le fiamme gialle hanno sequestrato la droga, la macchina utilizzata per trasportarla e il denaro che l’uomo aveva con sé, euro e franchi svizzeri per un ammontare complessivo di circa 2mila euro.

L’indagine

Gli operatori dell’Agenzia delle dogane e la guardia di finanza sono impegnati ai valichi di confine per prevenire ve contrastare il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La procura di Como ha aperto un’inchiesta.