Automobile in fiamme poco prima delle 4 del mattino di oggi a Vertemate con Minoprio. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Mazzini per spegnere l’incendio. Fortunatamente non si segnalano feriti. Indagini in corso per ricostruire le cause del rogo.

