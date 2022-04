Il bacio al Crocifisso del miracolo, una tradizione molto sentita a Como, ancora non è possibile. I fedeli sono tornati però a mettersi in fila per salire ai piedi della croce, lungo il percorso che ricorda la salita al Calvario, nella basilica di viale Varese, per un momento di preghiera e adorazione.

La Croce del miracolo è stata esposta domenica scorsa e sarà possibile sostare ai piedi del Crocifisso per tutta la settimana. I confratelli della Santissima Annunciata porgono a chiunque lo desideri le immaginette e una piccola pezza in stoffa con l’immagine di Gesù sulla croce.

Giovedì santo

Domani mattina in Duomo alle 10 il vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni presiederà la santa messa crismale. Alle 18, con la santa messa della cena del Signore inizierà il triduo della morte, sepoltura e resurrezione del Signore, il momento più importante dell’anno liturgico per i cristiani. E’ previsto il rito della lavanda dei piedi.

Venerdì e sabato santo

Venerdì, dopo due anni di stop per la pandemia tornerà la solenne processione del venerdì santo per le vie della città. Quest’anno è previsto il giro corto. La processione sarà trasmessa in diretta da Etv.

Sabato sera alle 21 in Cattedrale la veglia pasquale.

Pasqua

Domenica 17 aprile alle 10 il vescovo monsignor Oscar Cantoni celebrerà li pontificale con la Benedizione papale. La santa messa di Pasqua dal Duomo sarà trasmessa in diretta su Etv.

Con la fine dello stato di emergenza, non sono più previsti limiti di capienza all’interno delle chiese. Come previsto nelle indicazioni della Conferenza episcopale italiana, la mascherina resta obbligatoria al chiuso e anche all’aperto durante la processione ed è necessario evitare affollamenti.