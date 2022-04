Investe una donna a Cantù e si allontana senza fermarsi a soccorrere il pedone, rintracciato dalla polizia locale e denunciato un uomo di 82 anni di Capiago Intimiano. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio in via Manzoni. Una donna di 34 anni che stava attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali è stata investita da un’auto, una Renault Clio. Dopo l’urto è stata sbalzata in mezzo alla strada, riportando traumi e ferite. Il conducente della vettura però si è allontanato senza fermarsi.

Alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. In via Manzoni è intervenuta l’ambulanza, oltre agli agenti della polizia locale di Cantù. I vigili hanno ascoltato i presenti, che hanno descritto la vettura e la dinamica dell’incidente. Non erano riusciti però a segnare il numero di targa.

Gli agenti della polizia locale hanno subito diramato l’avviso di ricerca della macchina, descrivendo modello e colore e ipotizzando la presenza di danni visibili nella parte anteriore dovuti all’impatto. L’auto è stata intercettata poco dopo da una pattuglia in borghese dei vigili di Cantù.

Gli agenti in borghese hanno bloccato e identificare il conducente coinvolto nell’incidente, un uomo di 82 anni, di Capiago Intimiano. L’uomo è stato denunciato per fuga dopo un incidente stradale e per omissione di soccorso. La donna investita è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Nella nostra pagina di cronaca, l’incendio di una vettura a Vertemate. Qui l’articolo