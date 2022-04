Dopo due anni di stop a causa della pandemia domani torna a Como la Fiera di Pasqua. La manifestazione inizialmente era stata vietata dal Comune, ma dopo una serie di sollecitazioni è arrivato il via libera di Palazzo Cernezzi.

Torna la Fiera di Pasqua a Como

L’evento si svolgerà in viale Varese a partire da domani 14 aprile a lunedì 18. Tornano dunque le bancarelle in città ma a differenza degli altri anni, con qualche precauzione in più: green pass base, mascherine in caso di assembramenti e sensi unici per far defluire le persone qualora si formassero momenti di affollamento. I controlli per verificare il possesso della certificazione verde saranno effettuati a campione.

Gli stand saranno distribuiti lungo l’area adibita a parcheggio e in parte anche nella zona dei giardini. Ad accompagnare la Fiera anche una serie di limitazioni viabilistiche.

La polizia locale di Como fa sapere che a partire dalle 7 di oggi fino alla mezzanotte di lunedì 18 aprile scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Varese. Lo stesso divieto scatterà anche lungo via dell’Annunciata.