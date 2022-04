Oltre 1.500 profughi ucraini si sono fino ad ora rivolti all’hub attivato dall’Asst Lariana in via Napoleona. Visite mediche per 750 persone. Il percorso prevede l’esecuzione di un tampone antigenico rapido, il rilascio del codice STP (Straniero temporaneamente presente) o l’iscrizione nell’anagrafica sanitaria regionale. Necessario per l’accesso alle prestazioni sanitarie e la prescrizione di farmaci a carico del sistema sanitario, la visita medica e le vaccinazioni (anti Covid-19 ed eventuali integrazioni/completamenti delle vaccinazioni dell’infanzia/adolescenza).

La procedura



Per favorire la presa in carico sanitaria necessario innanzitutto comunicare tempestivamente al Comune le generalità e gli indirizzi delle famiglie o associazioni che ospitano. Fornendo copia del relativo passaporto o di un documento equivalente, indicando il recapito telefonico.

La procedura prevede che entro 48 ore dall’ingresso in Italia deve essere effettuato un tampone. Se il tampone risulta negativo, bisogna indossare una mascherina FFP2 per 5 giorni (i minori di anni 6 sono esenti). Se il tampone risulta positivo, il cittadino dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio.



L’Hub via Napoleona dedicato all’accoglienza degli ucraini aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14. I primi tamponi effettuati il 3 marzo, nei giorni seguenti è stato avviato il rilascio dei codici STP. L’Hub è stato attivato l’11 marzo. Nelle giornate festive del 18 e del 25 aprile l’Hub sarà chiuso.

L’assistenza sanitaria è garantita gratuitamente a tutti coloro che abbiano necessità sanitarie per patologie acute o croniche.

In tutta la regione Lombardia sono arrivati 34.759 cittadini dall’Ucraina. Di cui 4.881 nel territorio di Ats Insubria (che con questi numeri si colloca al secondo posto dopo Ats Milano dove se ne contano 7.819). Dei profughi arrivati in Lombardia oltre 12mila sono minori. Complessivamente il tasso di positività registrato dai tamponi effettuati è pari al 2%.