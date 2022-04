Elezioni a Como: nel primo confronto in diretta, stasera, verranno presentati i risultati di un sondaggio esclusivo commissionato da Etv all’Istituto Piepoli, il cui presidente è il decano dei sondaggisti italiani Nicola Piepoli.

Tra l’altro sarà Piepoli in persona a introdurre il sondaggio, scattando una fotografia di Como dal suo punto di vista. Questa sera si confronteranno in diretta tv Barbara Minghetti, candidata del centrosinistra, Giordano Molteni, candidato del centrodestra, Adria Bartolich, candidata per la lista civica di sinistra Civitas e Alessandro Rapinese, candidato per la lista civica Rapinese Sindaco.

Nelle ultime ore è arrivata, a sorpresa, anche la candidatura a sindaco di Vincenzo Graziani, ex comandante della Polizia Locale di Como, che corre per Verde E’ Popolare. Graziani non potrà tuttavia partecipare in presenza alla trasmissione a causa di altri impegni.

Stasera, quindi, non solo quattro candidati a sindaco di Como si confronteranno pubblicamente per la prima volta, ma verranno anche resi noti i risultati di un sondaggio molto approfondito. Numeri, tendenze, previsioni: dalle preferenze di voto alle tematiche più sentite dai cittadini, dal giudizio sull’amministrazione uscente alle ipotesi di risultato su eventuali ballottaggi. Tutto questo è Etg+ Speciale: l’appuntamento è fissato stasera, alle 21.15, su Etv.