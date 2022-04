Torna il Villa Olmo Festival. Il compendio di Villa Olmo in questi giorni al centro dell’attenzione con l’evento “ASTRATTE. Donne e astrazione in Italia 1930-2000” è pronto a dare il via, come in un film, alla colonna sonora dell’estate divenendo il tempio della Musica.



Nei prossimi giorni sarà infatti aperta la procedura di evidenza pubblica per individuare l’organizzatore dell’edizione 2022 del Villa Olmo Festival.

Un invito che Palazzo Cernezzi apre quest’anno ai maggiori player nazionali e internazionali di eventi, grandi promoter di concerti e festival.

Le linee guida della kermesse, già approvate dalla Giunta comunale, prevedono una durata massima di 30 giorni nel periodo estivo, in alta stagione turistica. Sarà così possibile attrarre un grande numero di spettatori che, grazie all’iniziativa, potranno apprezzare il fascino paesaggistico e architettonico di questo luogo unico, abbinandolo a un palinsesto di intrattenimento che prevede spettacoli di qualità, tra cui concerti sinfonici, jazz, musica leggera, teatro di prosa, danza, etc.



Il palco posto fronte lago del parco storico. Villa Olmo oltre ad essere la sede per grandi mostre, è stata scelta come location da grandi stilisti come Dolce&Gabbana, Guess, Bulgari ed è sede di eventi privati e matrimoni di vip internazionali. La riapertura della Tremezzina, il ritorno dei turisti internazionali, la pubblicità diretta e indiretta derivante dal ruolo degli influencer che spesso pubblicano foto del lago, costituiscono per il territorio un’importante possibilità di farsi conoscere e apprezzare sempre più dai comaschi e dai turisti italiani e stranieri.

Informazioni e conto ecomico



In occasione del Festival di Villa Olmo 2022 i posti a sedere all’interno del parterre della villa con affaccio diretto sul lago potranno essere fino a 500, con possibilità di ampliamento fino a 800. Si richiederà un sistema di bigliettazione sia online, sia in presenza, per andare incontro alle diverse esigenze del pubblico.

Tra le indicazioni del Comune saranno ricomprese la valorizzazione del parco, nel suo complesso, e l’utilizzo, con diverse funzioni, anche degli altri edifici del compendio. Predisposto anche un conto economico della rassegna che tiene conto anche dell’esperienza dell’edizione 2021, stimando il valore economico dell’operazione in 119.500 euro. I settori Cultura e Turismo, in pochi mesi, stanno promuovendo la ripresa dell’arte, della cultura e degli eventi in città.

Gli spazi concessi a titolo gratuito agli assegnatari del Festival. Sarà dimezzata l’imposta sulla pubblicità e i promoter potranno portare partnership aziendali e sponsorizzazioni a sostegno del grande evento.