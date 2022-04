26.100 test antigenici effettuati a quasi un anno dalla nascita, presso il centro comunale per tamponi rapidi di via San Giuseppe a Cantù. Servizio realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la partecipata Canturina Servizi Territoriali.



Dall’apertura il servizio è stato ampliato prolungando l’orario di apertura a 6 giorni su 7, introducendo la possibilità di prenotazione online. Inoltre è stato esteso con ulteriori spazi e la creazione di un secondo accesso.

Sono circa 100, in media, i tamponi rapidi effettuati in via San Giuseppe a Cantù quotidianamente: un dato ancora elevato, legato soprattutto alla necessità di test per numerose attività̀.

Servizio ampliato nel tempo

“Hanno concorso al successo del punto tamponi una serie di dettagli di non poco conto: dalla scelta del luogo, di facile accesso e comodamente raggiungibile dalla maggior parte della popolazione, al servizio erogato, che garantisce in 15 minuti l’esito dell’esame, sino al personale altamente qualificato.’ L’attività proseguirà, quindi, anche in futuro, in considerazione dell’elevata richiesta e si andrà̀ ampliando -spiega il vicesindaco con delega alle Partecipate, Giuseppe Molteni–. È in fase di progettazione, infatti, l’introduzione del servizio di tampone per l’individuazione dello Streptococco, utile soprattutto alle famiglie”.

Gli orari del punto tamponi di via San Giuseppe a Cantù



Il punto tamponi rapidi di via San Giuseppe, accessibile solo a persone asintomatiche, è operativo dal lunedì̀ al venerdì̀, dalle ore 8.30 alle 17.00. Il sabato dalle ore 8.30 alle 13.00. La prenotazione non è più̀ obbligatoria.

In occasione delle festività̀ di Pasqua, resterà chiuso lunedì 18 aprile.



“Oggi, fortunatamente, l’epidemia da Covid – 19 non morde più come in passato, tanto che è stato possibile ridurre, già a partire dal mese di febbraio, l’orario di apertura. La nostra Cantù sta lentamente tornando alla normalità̀, ma per farlo senza ricadute, è bene rispettare le norme di sicurezza che ormai conosciamo. Indossiamo la mascherina al chiuso, cerchiamo il più possibile di evitare assembramenti ed igienizziamo frequentemente le mani”, conclude Molteni

Non solo punto tamponi di via San Giuseppe a Cantù, rileggi anche: Nuovo punto tamponi scuola, a Cantù fino a fine febbraio