Nuovo punto tamponi riservato alla scuola a Cantù. Allestiti una tensostruttura ed un container dedicati in via San Giuseppe, nella frazione di Vighizzolo, all’interno del parcheggio proprio sopra il centro comunale per i tamponi già attivo.

Questo servizio è riservato ad alunni, insegnati e operatori scolastici che qui possono effettuare test antigenici rapidi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 18.

Il nuovo punto tamponi è realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la partecipata Canturina Servizi Territoriali. Ieri il primi giorno di apertura. Più di trenta i tamponi effettuati durante la giornata, come spiega il vicesindaco di Cantù, Giuseppe Molteni. Il servizio proseguirà almeno fino a fine febbraio, ma non è detto che venga definita una proroga in caso le condizioni lo richiedessero.

Fondamentale per la realizzazione del servizio anche la collaborazione tra l’amministrazione e le dirigenti dei tre istituti comprensivi cittadini. Proprio questi ultimi hanno segnalato le difficoltà legate alla necessità di effettuare i tamponi per studenti, docenti e operatori. Tutte queste categorie sono infatti interessate da un alto numero di casi di contagio e quarantene.

“Abbiamo risposto ad una esigenza delle famiglie”, spiega l’assessore all’Istruzione, alla Scuola e ai Servizi Sociali, Isabella Girgi.

L’accesso al punto tamponi di Vighizzolo è consentito solo con il provvedimento di Ats. Il test è gratuito. Il servizio drive through prevede la somministrazione del test direttamente a bordo del proprio veicolo.

Rileggi: Tamponi scuola, da oggi un nuovo punto dedicato a Cantù