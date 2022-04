Serie B domani in campo: il calendario propone la 35esima giornata disputata tutta nel lunedì di Pasqua. Il Como è impegnato alle 18 in trasferta con il Pisa. Per i lariani è un campionato che non ha più nulla da dire, dopo che è arrivata la matematica conquista della salvezza. Il Pisa è invece in lotta per la promozione in serie A. Un incontro che ha una tradizione importante, fra due formazioni che negli anni ’80 si sono incontrate in serie A, quando alla guida dei nerazzurri c’era il vulcanico presidente Romeo Anconetani.

I convocati

La squadra azzurra ha pranzato allo stadio Sinigaglia e poi è partita alla volta della Toscana. Tra infortuni e squalifiche saranno assenti Matteo Solini, Vittorio Parigini, Moutir Chajia, Massimiliano Gatto, Alberto Cerri e Filippo Scaglia. Questo l’elenco dei convocati di mister Giacomo Gattuso (QUI la sua presentazione della partita): Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Davide Bertoncini, Alex Blanco, Edoardo Bovolon, Andrea Cagnano, Amato Ciciretti, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Ettore Gliozzi, Stefano Gori, Nikolas Ioannou, Alessio Iovine, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Filippo Nardi, Lorenzo Peli, Marco Varnier, Luca Vignali, Luca Zanotti.

La giornata

Tra le gare spicca su tutte il derby dello stadio Brianteo fra Monza e Brescia, che chiuderà la giornata alle 20.30. La capolista Lecce è ospite della Reggina, mentre la Cremonese (seconda alla pari con il Monza) ospita il Cosenza, carico dopo il successo nel recupero con il Benevento. Il turno sarà aperto alle 12.30 da Spal-Crotone.

La classifica. Lecce 65 punti, Cremonese e Monza 63, Brescia 61, Benevento e Pisa 60, Ascoli 55, Frosinone 54, Perugia e Cittadella 48, Ternana 47, Parma 45, Como e Reggina 44, Spal 34, Alessandria 29, Cosenza 28, Lanerossi Vicenza 25, Crotone 21, Pordenone 17

Le prossime partite (35esima giornata). lunedì 18 aprile. Spal-Crotone (ore 12.30), Reggina-Lecce, Vicenza-Perugia, Cremonese-Cosenza, Pordenone-Benevento, Parma-Ascoli, Ternana-Frosinone, Cittadella-Alessandria, Pisa-Como (ore 15), Monza-Brescia (ore 20.30)

Le gare del Como. Pisa-Como (lunedì 18 aprile ore 18), Como-Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), Reggina-Como (sabato 30 aprile ore 15), Como-Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15)

In serie C

Si guarda con curiosità anche alle squadre che lottano per la promozione dalla C, che sono destinate ad affrontare il Como in B nel torneo 2022-2023. Nel girone C la promozione del Bari è già matematica da tempo.

Giochi aperti negli altri due gruppi. Nel girone A prima dell’ultima giornata gli altoatesini del SudTirol hanno due punti di vantaggio sul Padova. Il 24 il SudTirol gioca a Trieste, il Padova riceve la Virtus Verona. Nel gruppo B medesima situazione con il Modena a +2 dalla Reggiana. Nel 38esimo e ultimo turno, il Modena attende il Pontedera, la Reggiana è ospite del Teramo.