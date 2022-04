Traffico e code non sono mancati in questa giornata di Pasquetta.

Alta affluenza e volumi turistici da pre Covid riportano le code lungo le strade del Lago di Como. Complice il bel tempo e le temperature primaverili, sono in molti i turisti italiani e stranieri ad aver scelto il Lario per trascorrere il ponte pasquale.

Turisti di prossimità per le gite fuori porta

In particolare oggi, giornata di Pasquetta, il lago è stata meta prediletta per quanti si sono spostati da Milano o dalla Brianza. Sin dalle prime ore di questa mattina traffico e rallentamenti sono stati segnalati sulle principali arterie di collegamento con il centro e in direzione Alto Lago.

Traffico e code anche sulla Regina

Statale Regina messa a dura prova dopo la riapertura lo scorso 5 aprile dopo quattro mesi di chiusura necessari per il completamento degli interventi relativi alla realizzazione dello svincolo di Colonno, nell’ambito della “Variante della Tremezzina”.

Sulla statale Regina sono stati toccati picchi fin oltre 14.000 transiti giornalieri da sabato a oggi. Oltre 40.000 i transiti complessivi nel ponte pasquale. In serata un lungo serpentone di auto si è formato da Argegno a Tremezzo in direzione del capoluogo

Parcheggi a Como, sempre un tasto dolente

A Como l’alto numero di turisti ha rallentato la viabilità soprattutto attorno al centro. Nel primo pomeriggio la polizia locale di Como sulla pagina Facebook segnalava forti rallentamenti in ingresso in città e difficoltà nel trovare parcheggi liberi.

A complicare la ricerca di un parcheggio – quasi introvabili tra ieri e oggi – i pannelli che indicano i posti auto a disposizione negli autosilo cittadini non funzionanti. Almeno quello posto in viale Innocenzo, risulta in gran parte spento.

Da segnalare infine code per traffico intenso sono state registrate anche sull’Autolaghi in direzione della Svizzera per i vacanzieri di rientro.