Una lite furibonda tra fidanzati è poi degenerata. Intervento delle volanti della Polizia di Stato nella notte tra sabato e domenica. Poco dopo le due gli agenti impegnati nelle attività di controllo del territorio intervengono in via Sant’Abbondio a Como, fuori da una discoteca, per calmare un uomo e una donna rispettivamente di 32 e 28 anni, che stavano discutendo animatamente.

Minacce, insulti e aggressione agli agenti

All’arrivo dei poliziotti la coppia per tutta risposta ha iniziato a inveire contro di loro. Insulti, spintoni, minacce. Un operatore colpito con violenza in viso dalla giovane tanto che gli si sono rotti gli occhiali da vista. Ha rimediato lesioni guaribili in 5 giorni.

A nulla è valso anche l’intervento della sicurezza del locale e di altre persone che stavano assistendo alla scena. La coppia aveva esagerato con l’alcol. Necessario l’intervento di altri due equipaggi della polizia. I due hanno proseguito con gli insulti e con atteggiamenti aggressivi. Una volta portati in questura per l’identificazione l’atteggiamento è risultato sempre meno collaborativo. Agli insulti, alle minacce, ai calci alle auto e alle parolacce si aggiungono gli sputi e hanno cercato ancora di aggredire gli agenti. Una volta identificati sono risultati entrambi già noti alle forze dell’ordine.

In questura anche i soccorritori del 118, aggrediti a loro volta. L’atteggiamento poco collaborativo continua anche in ambulanza e pure nella sala del pronto soccorso. La donna si è, infatti, avventata di nuovo verso il capoturno delle volanti, che ha rimediato 3 giorni di prognosi. Lui la segue cercando nuovamente di scagliarsi contro i poliziotti. Alle 5.30 entrambi arrestati. Lui per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per oltraggio e danneggiamento. Lei sempre per violenza, minacce e resistenza oltre che per lesioni personali. Anche lei poi denunciata per oltraggio. Entrambi, infine, multati per ubriachezza molesta.

Stamattina il direttissimo, hanno patteggiato 6 mesi. Sono tornati in libertà.