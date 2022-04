Ultime giornate in serie B. Definiti gli orari da parte della Lega serie B. Le gare, visti tanti incroci di formazioni che lottano per promozione, playoff e salvezza, saranno tutte in contemporanea. Una sola eccezione, che riguarda proprio il Como. Sabato 30 aprile la gara degli azzurri a Reggio Calabria è stata fissata alle 16.15. Tutte le altre saranno invece alle 14. Di fatto quella tra lariani e Reggina in questo rush finale sarà l’unica gara senza significato, tra due formazioni che al torneo cadetto 2021-2022 non hanno più nulla da chiedere. Per questo motivo inizierà più tardi. Tutti i campo alle 20.30, invece, il successivo 6 maggio. Como atteso da uno degli incontri più importanti, visto che al Sinigaglia arriverà la Cremonese, attuale capolista della serie B.

Prima di queste due sfide, il Como è atteso dal match casalingo del 25 aprile contro il Lanerossi Vicenza. La squadra ospite lotta per la salvezza e ha appena cambiato allenatore, con Francesco Baldini al posto di Christian Brocchi. La “prima”, però, non è stata molto fortunata, con la sconfitta interna (1-2) contro il Perugia. Per l’impegno di lunedì prossimo il Como ha già messo in vendita i biglietti attraverso i consueti canali del circuito Vivaticket. All’ingresso sarà necessario presentare il Green pass e indossare la mascherina Ffp2.