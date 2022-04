Fermato per un controllo, aveva un coltello in tasca. Denunciato. Ieri sera a Como in via Canturina angolo via Turati, ore 21.30 circa, gli agenti delle volanti della polizia di stato – impegnati nei normali controlli – si avvicinano a un gruppetto di tre ragazzi. Uno dei tre dice subito di essere senza documenti ma comunque in regola con il permesso di soggiorno. Viene accompagnato in questura per essere identificato e prima di salire sull’auto viene controllato. In una tasca aveva un coltello (con lama a scatto) lungo complessivamente 15 centimetri. Le successive verifiche hanno accertato che si tratta di un 21enne egiziano residente a Como e titolare di un permesso di soggiorno.

E’stato denunciato per il coltello e per la mancanza del documento.