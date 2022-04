Elena Maspero, della lista Insieme per Landriscina, è stata eletta presidente del consiglio comunale di Como.

L’intesa è stata raggiunta soltanto all’ottava votazione quando la maggioranza è riuscita a ricompattarsi e a trovare un’intesa sulla candidata Maspero che ha ottenuto 22 voti. Quattro le preferenze per Fulvio Anzaldo, lista Rapinese sindaco e una per Ada Mantovani del Gruppo Misto.

Maspero prende dunque il posto di Anna Veronelli che lo scorso marzo aveva rassegnato le dimissioni dal ruolo con il contestuale addio a Forza Italia e l’ingresso in Azione.

“Grazie per la fiducia riposta in me”, ha commentato la neo eletta presidente del consiglio comunale. “È un’occasione unica, seppur breve, poter svolgere le funzioni di questo consiglio. Sono onorata e vi ringrazio”.

La tregua però è durata pochissimo. Usciti dall’aula i consiglieri di opposizione la maggioranza si è infatti trovata senza numero legale per avviare la discussione sulla delicata questione del Piano del Traffico. Il consiglio dunque è saltato e la discussione rimandata. “Un’altra serata incredibile”, ha commentato sui social Stefano Fanetti, capogruppo dem in consiglio. “Una maggioranza in disarmo non garantisce il numero legale sul piano del traffico, provvedimento contestato che avevamo chiesto di ritirare”.