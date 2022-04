Covid nel Comasco nell’ultima settimana i contagi risalgono. Sale la percentuale di positività e anche l’incidenza ogni 100mila abitanti.

Il monitoraggio settimanale dell’Ats Insubria sull’andamento della pandemia evidenzia un aumento per la provincia di Como, mentre nel territorio di Varese si nota una diminuzione. Il virus circola ancora, ma la situazione negli ospedali resta stabile.

Nella settimana dall’15 al 21 aprile, nel territorio comasco dell’Ats Insubria i nuovi casi accertati sono stati 3.296, in crescita rispetto ai 3.106 dei sette giorni precedenti. Variazione anche per il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti, che sale da 529 a 561. Risale inoltre il tasso di positività, che con 18.522 tamponi processati è passato dal 20,2 al 24,1%.

In provincia di Como, i dati migliori sono quelli del Medio Lario, con un’incidenza ogni 100mila abitanti pari a 338. La situazione peggiore è invece a Erba, dove lo stesso parametro si attesta a 658. L’analisi delle fasce di età dei pazienti positivi al virus evidenzia anche questa settimana una lieve diminuzione dei casi tra i bambini e gli adolescenti e una risalita tra gli over 65.

L’Ats Insubria: “Discreto aumento di soggetti più anziani contagiati“

“Il numero di nuovi positivi, distinti per fasce di età, evidenzia un discreto aumento percentuale di soggetti più anziani contagiati”. Fanno sapere dall’Ats Insubria. “Questo può essere dovuto al fatto che tali soggetti hanno effettuato la dose booster negli ultimi mesi dello scorso anno e, pertanto, la capacità protettiva del vaccino all’infezione potrebbe essersi ridotta. In ogni caso – viene chiarito infine – la malattia appare, comunque, meno grave, come testimonia la riduzione del numero di pazienti ricoverati”.

La situazione nelle scuole

Stabile la situazione nelle scuole del territorio comasco. In base all’ultimo report settimanale risultano solo 6 classi in sorveglianza (una in meno rispetto al precedente bollettino), delle quali 3 tra i bimbi più piccoli di nidi e scuole dell’infanzia, 2 alle elementari e 1 alle medie.