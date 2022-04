Palazzetto del ghiaccio di Casate, l’amministrazione prepara la richiesta di finanziamento – nell’ambito dei fondi destinati a sport e inclusione sociale – di 4 milioni di euro. Alla cifra sarà inoltre aggiunto un cofinanziamento comunale pari a 2 milioni e mezzo di euro.

Una somma importante anche se non è detto riesca a coprire per intero il costo del progetto di riqualificazione del palaghiaccio. Nei mesi scorsi il preventivo trasmesso da Como Servizi Urbani – la partecipata del Comune che gestisce l’impianto – a Palazzo Cernezzi, per il solo rifacimento della copertura e per la realizzazione delle pareti laterali della struttura ammontava a 6 milioni di euro.

Palazzetto del ghiaccio di Casate – Le fasi del progetto

Il nuovo progetto per l’impianto di Casate riguarda un intervento in più anni e diviso per lotti, con lavori soltanto durante i mesi estivi e quindi quando l’impianto è chiuso. Si parte proprio dalla nuova copertura, poi un nuovo impianto di illuminazione a led e nuove pompe per produrre il ghiaccio.

Un secondo lotto dovrebbe prevedere ancora la razionalizzazione degli spazi della tribuna, con la realizzazione di un ampio bar, in posizione panoramica.

Infine il terzo lotto di lavori. In questo caso è previsto l’intervento di realizzazione delle pareti laterali coibentate del palaghiaccio di Casate, in modo che la struttura possa essere totalmente chiusa e venire utilizzata tutto l’anno.