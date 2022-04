Big-match in Campania per la Pallacanestro Cantù, impegnata domenica alle 17.45 in trasferta a Scafati contro la locale formazione. I brianzoli affrontano una squadra più riposata. L’Acqua S.Bernardo mercoledì ha infatti superato al PalaDesio un ostico Chiusi (76-68 il finale), mentre i campani non sono scesi in campo per la cancellazione del volo che li doveva portare in Sicilia a Capo d’Orlando.

Per gli uomini di coach Marco Sodini è la terza sfida della fase ad orologio, dopo la clamorosa sconfitta di Fabriano e la già citata affermazione con i toscani di Chiusi. Cantù è seconda in classifica del girone Verde di serie A2 a quattro lunghezze di distanza dalla capolista Udine, che nel posticipo di ieri sera ha superato Ravenna.

Quello tra Scafati e Cantù è considerato il big match del terzo turno della fase ad orologio, visto che i campani sono in testa al girone Rosso. Acqua S.Bernardo e Scafati si sono già affrontate una volta in questa stagione, lo scorso 12 marzo, a Roseto degli Abruzzi, per le semifinali di Coppa Italia. A vincere il duello è stata la formazione comasca, che si è imposta per 82-76.

Big-match in Campania, le parole del coach

“Giocare una partita tosta come quella disputata in casa contro Chiusi, dove certamente non siamo stati perfetti ma abbiamo quantomeno ritrovato lo spirito perso nella gara con Fabriano, ci serve ad affrontare con un minimo di serenità in più la trasferta di Scafati” ha detto alla vigilia coach Marco Sodini. “Una partita con una squadra, la Givova, che occupa meritatamente il primo posto dell’altro girone e che continua a fornire prestazioni di alto livello in virtù di un roster. È un’avversaria che abbiamo già affrontato in Coppa Italia e contro la quale, peraltro, abbiamo giocato una buonissima partita. L’intenzione sarà quella di ritrovare un minimo della nostra fluidità, cercando anche di praticare la miglior pallacanestro possibile, sopperendo alle nostre mancanze dal punto di vista fisico per via di una condizione non certo eccellente, che ci trasciniamo da un po’ di tempo a questa parte”.

“Andiamo a Scafati – ha concluso l’allenatore – con la consapevolezza di doverci ancora guadagnare il secondo posto in stagione regolare, che ci garantirebbe, una volta acquisito con certezza matematica, di affrontare i playoff con un vantaggio di almeno due turni su tre per il fattore campo. L’obiettivo dichiarato per domenica è giocare una partita che ci consenta di fare passi in avanti anche rispetto all’ultima sfida giocata contro Chiusi”.