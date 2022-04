L’arbitro Serra designato per Como-Vicenza. La partita di lunedì 25 aprile allo stadio Sinigaglia sarà diretta da Marco Serra. Il fischietto di Torino in questa stagione è alla sua seconda uscita con la squadra lariana. Nella prima, a Perugia, ha portato sicuramente bene agli uomini di Giacomo Gattuso, che si sono imposti per 1-0, con una bella realizzazione di Amato Ciciretti. Sempre a proposito di arbitri, sarà invece in serie A il comasco Andrea Colombo, chiamato ad Empoli come quarto uomo del match fra toscani e Napoli.

Como e Vicenza si affrontano lunedì alle 18. Una partita che vale più per gli ospiti, terzultimi nella classifica di serie B, che cercheranno punti utili per agganciare almeno la zona playout. I biancorossi in questa stagione hanno già cambiato tre allenatori. Dopo Domenico Di Carlo e Christian Brocchi, ora il tentativo (disperato) di conquistare la salvezza è affidato a Francesco Baldini. Negli azzurri torneranno Matteo Solini e Vittorio Parigini, che hanno scontato un turno di squalifica. Da valutare, come sempre, la situazione degli infortunati. Lo scorso 21 dicembre, all’andata, il Como vinse allo stadio Menti per 1-0, con rete di Luca Vignali.

Una volta archiviata la gara con il Vicenza, il Como sarà poi atteso dalla trasferta di Reggio Calabria (sabato 30 aprile alle 16.15) e dalla gara di venerdì 6 maggio alle 20.30 al Sinigaglia con la Cremonese. I grigiorossi attualmente sono in testa alla classifica e il confronto sul Lario potrebbe essere decisivo per le sorti del torneo e per la definizione delle promosse in A. Incontro da tenere monitorato anche sotto il profilo dell’ordine pubblico, visto che sulla carta ci potrebbe essere un largo afflusso di sostenitori della formazione ospite. QUI l’articolo dedicato al calendario di fine regular season.

La situazione

Classifica serie B. Cremonese 66 punti, Lecce 65, Monza 64, Benevento e Pisa 63, Brescia 62, Ascoli 58, Frosinone 55, Perugia 52, Ternana e Cittadella 48, Reggina e Parma 45, Como 44, Spal 35, Alessandria 32, Cosenza 28, Lanerossi Vicenza 25, Crotone 22, Pordenone 17 (retrocesso in serie C)

Prossimo turno (lunedì 25 aprile). Ore 12.30 Ascoli-Cittadella. Ore 15 Alessandria-Reggina, Cosenza-Pordenone, Crotone-Cremonese, Frosinone-Monza, Lecce-Pisa. Ore 18 Benevento-Ternana, Brescia-Spal, Como-Lanerossi Vicenza. Ore 20.30 Perugia-Parma

Le gare del Como. Como-Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), Reggina-Como (sabato 30 aprile ore 15), Como-Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15)