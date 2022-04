Elezioni a Como: inizia il periodo più caldo della campagna elettorale. EspansioneTV porterà nelle case dei comaschi il confronto tra programmi e candidati con una serie di trasmissioni speciali dedicate all’appuntamento del 12 giugno.

UN MAGGIO ROVENTE: OGNI GIOVEDI’ IL DIBATTITO

Nel corso del mese di maggio, tutti i giovedì sera – rigorosamente in diretta – una nuova puntata di Etg+Speciale Elezioni, il format che prevede il dibattito tra gli aspiranti sindaci della città di Como. Appuntamento quindi, giovedì 5, 12, 19 e 26 maggio in prima serata. E sempre a maggio, nel pomeriggio di venerdì 27, i candidati consiglieri della città di Como potranno presentarsi alla città, in diretta, dagli studi centrali di Etv: un minuto a testa per chi vorrà trasmettere ai telespettatori idee, programmi e qualche nota personale. Si arriva quindi a giugno, a pochi giorni dal voto. Venerdì 3 giugno, sempre in prima serata, eccezionalmente Nessun Dorma – il talk show politico di Etv – sarà dedicato alle elezioni amministrative di Como.

L’ULTIMO CONFRONTO SUL PALCO DEL TEATRO SOCIALE

Infine, l’appuntamento clou: la sera di venerdì 10 giugno, la chiusura della campagna elettorale con l’ultimo round dal palcoscenico cittadino di maggior prestigio. L’ultimo confronto tra i candidati, sempre in diretta, dal Teatro Sociale di Como, con la possibilità di assistere al dibattito in presenza.

Poi, silenzio fino al 12 giugno, giorno del voto. Nelle ore successive alla chiusura delle urne Etv seguirà in diretta le fasi di spoglio, con dati e risultati. Infine, in caso di ballottaggio, sono previsti nuovi confronti tra i due candidati più votati.