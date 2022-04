Piano del traffico di Como, dopo il via libera dalla giunta comasca all’aggiornamento del testo, il documento è finalmente approdato in consiglio comunale. Un passaggio atteso ma che comporterà necessariamente diverse sedute per poter affrontare e dibattere tutti i principali temi.

Il Piano del traffico arriva in consiglio comunale

L’obiettivo del piano del traffico – atteso da 20 anni – resta però lo stesso di sempre: ridurre il traffico urbano grazie a nuove infrastrutture, al potenziamento dei mezzi pubblici e a parcheggi di interscambio.

Ieri sera ad illustrare la relazione è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Pierangelo Gervasoni.

“Si tratta di interventi che propongono soluzioni a problematiche oramai note e puntano a risolvere soprattutto la questione legata al traffico di attraversamento della città”, ha detto l’assessore. Secondo la relazione presentata dagli esperti a Como si assiste ogni giorno a 18mila spostamenti. Si tratta di veicoli che utilizzano le strade del territorio comunale solo per transitare.

Per quanto riguarda la viabilità sono previsti interventi di breve e di medio lungo termine. Alcuni in corso di realizzazione e già terminati (come la rotonda di San Rocco) e altri più impegnativi si realizzeranno più avanti (ad esempio lo snodo di Lazzago senza trascurare le aree in cerca di riqualificazione come la Zona Stadio o l’ex Ticosa).