La provincia di Como è al decimo posto in Italia riguardo alle dichiarazioni per la donazione di organi. Il dato diffuso alla vigilia della venticinquesima edizione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti in programma domani.

Al centro delle comunicazioni connesse all’iniziativa ci sarà la campagna “Donare è una scelta naturale”, accompagnata dal messaggio “Dichiara il tuo Sì in Comune”. Vizzola Ticino, in provincia di Varese, è il comune più generoso della Lombardia per quanto riguarda la donazione di organi. La provincia di Como è al decimo posto a livello nazionale; il comune di Como è al terzo posto nella classifica nazionale dei comuni medio grandi.

I dati sono rilevati utilizzando l’Indice del Dono, il rapporto elaborato dal Centro Nazionale Trapianti che mette in relazione alcuni parametri rilevati attraverso l’analisi delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all’atto dell’emissione della carta d’identità elettronica nelle anagrafi dei 6845 comuni italiani in cui il servizio è attivo.

Dichiarazioni per la donazione di organi, i comuni più virtuosi

Vizzola Ticino ha raggiunto un indice di 84,76/100, piazzandosi al nono posto assoluto nella classifica nazionale dei piccoli comuni con meno di 5mila abitanti. Mentre Como si attesta a livello italiano al terzo posto tra i comuni medio-grandi (30-100mila abitanti). Tra le province, Sondrio è la migliore della regione, 5° su 107 a livello nazionale, Como è 10°. Complessivamente la Lombardia è risultata 9° tra le regioni italiane.

Asst Lariana punto di riferimento

In provincia di Como è Asst Lariana ad avere il compito di coordinare l’attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti. A tale scopo fin dal 2002 è stato attivato il Coordinamento prelievo d’organi la cui responsabile è la dottoressa Susanna Peverelli: “Il 2022 vede una piena ripresa delle attività – osserva la dottoressa – Dall’inizio dell’anno ad oggi abbiamo già avuto 5 donatori di organi. Per quanto riguarda il sangue del cordone ombelicale, il 2021 ha visto la donazione di 90 sacche, un risultato che ha collocato Como al secondo posto in regione dopo Bergamo.

“Nel corso di quest’anno – prosegue la dottoressa – avvieremo due nuovi progetti quello della donazione multitessuto e quello della donazione dei polmoni a cuore fermo. Dal 1 giugno -conclude la dottoressa- avremo un’infermiera dedicata alle attività del Coordinamento prelievo d’organi”.