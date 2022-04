Rischio ennesimo rinvio del processo per l’incidente avvenuto a Ferragosto del 2018 in Sicilia e costato la vita al piccolo Marco Castelli, 7 anni. Il bambino, che abitava a Turate con i genitori, era in vacanza con mamma e papà in provincia di Agrigento. Dopo una giornata al mare è avvenuto il tragico schianto.

Nell’indagine sono stati coinvolti il conducente dell’altra auto, ma anche alcuni responsabili della manutenzione della strada e della segnaletica. L’udienza fissata per giovedì 28 potrebbe segnare l’ennesimo rinvio. Questo per valutare l’eventuale riunificazione dei tre procedimenti distinti scaturiti dall’inchiesta.

“Siamo esasperati dalle lungaggini e da continui rinvii delle udienze”, dice Gualtiero Castelli, papà della vittima. “Sono passati ormai 4 anni dalla morte di Marco e il processo non è praticamente nemmeno iniziato – aggiunge – Chiederemo con forza che si proceda separatamente con i vari procedimenti e non vengano concessi ulteriori rinvii per nessun motivo”.