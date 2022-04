Tre punti in trasferta per il Como Women. La formazione lariana, che milita nel torneo di serie B di calcio femminile, si è imposta per 1-0 sul campo della Pro Sesto. Prestazione non molto brillante della squadra di mister Sebastian De La Fuente, che comunque alla fine è riuscita a conquistare il bottino pieno contro una compagine che è in lotta per la salvezza. La rete decisiva è stata segnata su rigore dal capitano Giulia Rizzon al 30′ del secondo tempo.

In testa alla classifica del campionato c’è il Brescia con 52 punti, mentre le lariane inseguono a quota 45. Il Como Women ha comunque una partita in meno rispetto al team che guida il campionato. In settimana sono previste altre due gare impegnative per la squadra, il recupero contro il Tavagnacco (a Cislago, mercoledì 27, alle ore 13). Domenica 1° maggio, invece, appuntamento in trasferta a Cittadella (recupero della prima giornata di ritorno).