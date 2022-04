Malati Covid ancora in calo in terapia intensiva, ma prosegue l’aumento di quelli nei reparti ordinari. L’aggiornamento sul contagio Covid diffuso da Regione Lombardia registra a fronte di 94.678 tamponi effettuati, 13.110 nuovi casi, pari al 13,8%. Tasso di positività in risalita rispetto all’11,6% segnalato nel bollettino di ieri.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 26 in regione, 39.880 le vittime causate dalla virus dall’inizio della pandemia.

Nelle strutture ospedaliere come anticipato, anche oggi sono in discesa i ricoverati, con 2 pazienti in meno i malati complessivi in terapia intensiva sono 35. Al contrario, sono 36 in più i letti occupati nei reparti, dove sono 1.251 in totale i ricoverati. Anche oggi dunque aumentano le ospedalizzazioni nei reparti ordinari, una tendenza in risalita che prosegue ormai da diversi giorni.

I nuovi casi divisi per provincia:

Milano: 3.881 di cui 1.491 a Milano città;

Bergamo: 1.052;

Brescia: 1.692;

Como: 828;

Cremona: 488;

Lecco: 521;

Lodi: 279;

Mantova: 829;

Monza e Brianza: 1.171;

Pavia: 716;

Sondrio: 185;

Varese: 1.103

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 94.678, totale complessivo: 36.517.667

– i nuovi casi positivi: 13.110

– in terapia intensiva: 35 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.251 (+36)

– i decessi, totale complessivo: 39.880 (+26)

