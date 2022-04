Visto ritirato a Solovyev. L’oligarca è considerato vicino, vicinissimo a Vladimir Putin. Un amico, addirittura. Vladimir Solovyev, presentatore televisivo, 58 anni, è un uomo molto ricco e influente in Russia, con la passione per gli immobili e per il lago di Como. A inizio marzo, dopo l’invasione dell’Ucraina, la finanza ha congelato tre immobili sul Lario di sua proprietà per un valore di 8 milioni di euro (QUI LA NOTIZIA). L’oligarca russo aveva pubblicamente protestato.

Ad ogni modo, ora il presentatore non potrà comunque entrare in Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, a Vladimir Solovyov è stato ritirato il visto. L’oligarca quindi per ora non potrà nemmeno avvicinarsi alle sue ville sul Lago di Como.

Ville che, a inizio aprile, sono state oggetto di un attacco (QUI LE IMMAGINI): la casa in ristrutturazione di Loveno (Menaggio) ha subito un tentativo di incendio. La villa di Pianello del Lario è stata invece completamente imbrattata con la vernice rossa, dai muri alla piscina.