Al via la sperimentazione dell’Asst Lariana per l’ampliamento dell’offerta delle prestazioni sanitarie ambulatoriali nei giorni festivi, nella fascia pomeridiana dei giorni pre-festivi e nella fascia oraria serale dei giorni feriali. Il “pacchetto” di proposte prevede una distribuzione dell’offerta anche sui presidi ospedalieri di Cantù e di Menaggio, oltre che di San Fermo e di via Napoleona.

La sperimentazione, in questa prima fase, sarà applicata alle prestazioni di diagnostica per immagini: Tac, mammografie e risonanze magnetiche. Nei prossimi giorni- fanno sapere- la programmazione sarà poi perfezionata Per quanto riguarda il servizio nei giorni festivi, la prima data disponibile sarà domenica 8 maggio all’ospedale di Cantù. La sperimentazione per la fascia pomeridiana dei giorni pre-festivi partirà sabato 28 maggio dalle 14 alle 18 all’ospedale Sant’Anna mentre la fascia oraria serale dei giorni feriali, lunedì 9 maggio all’ospedale di Menaggio.

“La sperimentazione che avviamo rientra nel più ampio progetto di riduzione delle liste d’attesa, fortemente voluto da Regione Lombardia – sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – In attesa di nuove precisazioni, abbiamo già cominciato a valutare come ampliare ulteriormente la tipologia di prestazioni erogate” ha aggiunto. Per la prenotazione della prestazione servirà l’impegnativa del medico curante, il codice fiscale e la tessera sanitaria. I canali per richiedere una visita, sono quelli già attivi e cioè il call center regionale, le piattaforme online, l’app, le farmacie o gli sportelli Cup.