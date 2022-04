Allen in campo dopo l’infortunio che nelle ultime due settimane l’ha tenuto lontano dai campi. Riscontro positivo anche sotto il profilo tecnico per l’amichevole benefica organizzata ieri al PalaDesio. In campo la Pallacanestro Cantù e i padroni di casa dell’Aurora Desio. I canturini si sono imposti con il punteggio di 69-65. Ma ciò che più conta sono stati i fondi raccolti per supportare il progetto a sostegno dell’Ospedale Pio XI di Desio. Il ricavato dell’evento sarà infatti interamente devoluto al Pronto Soccorso del nosocomio, al fine di ampliarne gli spazi. Parte attiva del progetto e della raccolta fondi anche la onlus Cancro Primo Aiuto.

Per quanto riguarda la gara, come detto lo spunto più interessante è stato il ritorno in campo di Trevon Allen. Una assenza pesante la sua, nella fase ad orologio, che si concluderà domenica con la sfida interna contro Ravenna. Il giocatore statunitense è stato schierato titolare con Zack Bryant, Giovanni Severini, Stefan Nikolic e Ilia Boev. Per tutelare i cestisti in vista del match con i romagnoli, coach Marco Sodini ha fatto ruotare molti giovani.

Applausi, infine, dal migliaio di presenti, per Christian Di Giuliomaria. Nell’amichevole di ieri sera ha lasciato il basket giocato scendendo in campo con la maglia dell’Aurora Desio. Nato a Roma nel 1979, è cresciuto nel vivaio di Cantù, con cui ha esordito in serie A nel 1996. Nella sua carriera anche 49 presenze con la Nazionale maggiore. Suo figlio Elia, classe 2004, è tra l’altro uno dei talenti più interessanti del vivaio del Como.

Christian Di Giuliomaria ieri sera nel derby brianzolo Desio-Cantù