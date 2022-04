Recupero con il Tavagnacco, successo del Como Women. Nuova vittoria (è la sesta consecutiva) per il Como Women. La formazione di serie B di calcio cittadina grazie a questa affermazione ha avvicinato la capoclassifica Brescia, che ora è a 4 punti di distanza.

Sul campo di Cislago le ragazze di Sebastian De La Fuente si sono imposte con il punteggio di 2-1. La gara era stata spostata a causa degli impegni delle giocatrici lariane con le rispettive Nazionali. Biancoblù in vantaggio con Lucia Pastrenge al 42′ del primo tempo e raddoppio di Alison Rigaglia al 20′ del secondo. In zona Cesarini, poi, al 90′, Le friulane hanno accorciato le distanze con Caterina Ferin, in rete con un colpo di testa. Tre punti meritati per le biancoblù, che nel corso di tutto il match hanno mostrato una costante superiorità rispetto alle avversarie.

Como Women al secondo posto in classifica con 48 punti. Il Brescia guida con 52. In serie A viene promossa soltanto la prima. Domenica 1° maggio le comasche saranno di scena a Cittadella, per il recupero della prima giornata di ritorno, ai tempi rinviata a causa del Covid-19. Il Brescia sarà invece ospite del Ravenna. Il Cittadella occupa il sesto posto in classifica, mentre il Ravenna è decimo.