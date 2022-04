Area del San Martino, si accende il dibattito politico sull’ex ospedale psichiatrico di Como in vista delle prossime elezioni amministrative. A tornare sul tema è Adria Bartolich, candidata sindaco del gruppo guidato da Civitas.

“La Provincia si è recentemente espressa per il concentramento delle scuole superiori nelle strutture inutilizzate dell’ospedale psichiatrico al colle San Martino. E’ sorprendente con quale fantasia si lancino proposte così inutili, facendole passare per interventi necessari alla città”. Così ha spiegato Bartolich.

La proposta della Bartolich punta invece sulla graduale “apertura del parco del San Martino alla città, creando percorsi ciclabili, sentieri botanici, aree per agricoltura urbana e, nelle parti attualmente libere degli stabili esistenti, un nuovo Polo Universitario in ambito agricolo-botanico-alimentare”.

E ancora: l’utilizzo dei restanti edifici, attualmente non utilizzati, “come residenze per studenti universitari, oggi praticamente inesistenti e la creazione di un anfiteatro per gli spettacoli all’aperto”.

“Iniziamo a pensare la città come un sistema complesso e unitario – conclude Bartolich – e non come un sistema a lotti su cui intervenire con progetti parziali e scollegati dal resto della città”.