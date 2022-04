Comune di Como. Ieri sera ha segnato l’addio al consiglio comunale – in occasione dell’ultima seduta ordinaria – da parte dei due consiglieri del Gruppo Misto, ex lista Rapinese Sindaco, Paolo Martinelli e Ada Mantovani. I due inoltre hanno annunciato la volontà di non ricandidarsi alle prossime amministrative del 12 giugno.

“Oggi mi trema dall’emozione del sapere che è l’ultima volta in consiglio – ha sottolineato Martinelli – Un’esperienza bellissima perché le sfide sono il mio pane. Questo mandato però, oltre a essere stato impegnativo per le mie vicende personali, mi ha dato anche soddisfazioni. Annuncio infine che non mi ricandido in nessuna lista, mi dispiace, ma voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno creduto in me”.

“Per me sono arrivati gli ultimi momenti perché ho deciso di non candidarmi alle prossime elezioni amministrative – ha esordito Mantovani – Dopo 10 anni è un distacco che sento molto forte, non pensavo si radicasse in me una passione così sentita per la vita pubblica della città. L’esperienza fatta mi ha suggerito che fermarsi anche controvoglia può essere utile per ponderare meglio le proprie scelte”.