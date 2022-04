Malore in oratorio a Cantù (via San Giuseppe) mentre giocava a basket. Un uomo di 54 anni è ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna. In volo si è alzato l’elisoccorso – ma in base a quanto ricostruito – non è atterrato. Il mezzo ha soltanto calato il medico per le cure immediate. Il 54enne poi è stato portato in ospedale in ambulanza.