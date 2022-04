Intervento delle volanti della polizia di Stato ieri mattina poco dopo le 8 in piazzale Gerbetto nei pressi della stazione ferroviaria di Como Borghi per un uomo che stava tentando di forzare la porta del deposito di biciclette. Una volta arrivati i poliziotti lo hanno individuato; di fianco a lui c’era una bici. Si tratta di un 41enne nato a Lecco, ufficialmente residente a Lipomo, ma di fatto senza fissa dimora.

Il 41enne è stato accompagnato in questura per gli accertamenti di rito. Avrebbe raccontato che due giorni prima, mentre si trovava in via Milano, aveva notato la stessa bici sul marciapiede, senza proprietario, e se ne era impossessato. Avrebbe inoltre ammesso di aver forzato la porta della velostazione.

Nella perquisizione gli agenti hanno trovato l’arnese – una posata modificata – usata per introdursi nel deposito. Le telecamere della videosorveglianza hanno confermato che, una volta all’interno, aveva visionato le cassette senza però portare via nulla. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per ricettazione della bici e danneggiamento. Il mezzo è stato sequestrato e si trova in questura. L’obiettivo è restituirlo al legittimo proprietario (QUI i riferimenti per chiedere eventualmente informazioni).

