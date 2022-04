Como in cerca di riscatto nella trasferta a Reggio Calabria dopo la sconfitta con il Vicenza, quarto ko consecutivo per i lariani. La sfida contro la Reggina è in programma domani alle 16.15. I padroni di casa hanno 46 punti, 2 in più dei lariani. Match ininfluente per le sorti di entrambe le formazioni. Non a caso è l’unico con l’orario differente rispetto alle altre partite. Tutti gli incontri del penultimo turno – a parte quello di Reggio – andranno in scena in contemporanea alle 14. L’intera rosa dei giocatori domani dovrebbe essere a disposizione. Ci sarà comunque una valutazione last-minute sulle condizioni del bomber Alberto Cerri.

In panchina, dopo l’assenza per motivi di salute, tornerà mister Giacomo Gattuso. Lo ha confermato, nella conferenza stampa prima della partenza per la trasferta, il vice Massimiliano Guidetti. “La squadra è arrabbiata e concentrata, vuole ottenere risultati e dare sostanza alle prestazioni che non sono mai mancate. Un risultato positivo a Reggio Calabria sarebbe fondamentale per il morale” sono state le sue parole. “L’impegno non è mai mancato e vedo in tutti grande determinazione”.

A Reggio Calabria lariani impegnati nel penultimo turno di campionato. Nella giornata conclusiva (venerdì 6 maggio ore 20.30) al Sinigaglia ci sarà una partita di cartello. Ospite la Cremonese, attualmente al secondo posto in classifica, che potrebbe aver bisogno di punti per la promozione. Ma il valore di quel match sarà definito sostanzialmente nelle gare di domani. In teoria i grigiorossi potrebbero giungere a Como dopo aver già conquistato il pass per la serie 2022-2023.

La situazione in serie B

I risultati della 36esima giornata. Ascoli-Cittadella 0-0, Alessandria-Reggina 0-0, Cosenza-Pordenone 3-1, Crotone-Cremonese 3-1, Frosinone-Monza 4-1, Lecce-Pisa 2-0, Benevento-Ternana 1-2, Brescia-Spal 1-1, Como-Lanerossi Vicenza 0-2, Perugia-Parma 2-1

La classifica. Lecce 68 punti, Cremonese 66, Monza 64, Benevento, Brescia e Pisa 63, Ascoli 59, Frosinone 58, Perugia 55, Ternana 51, Cittadella 49, Reggina 46, Parma 45, Como 44, Spal 36, Alessandria 33, Cosenza 31, Lanerossi Vicenza 28, Crotone 25, Pordenone 17. Crotone e Pordenone sono matematicamente retrocesse in C

Il prossimo turno. Sabato 30 aprile ore 14: Cittadella-Brescia, Cremonese-Ascoli, Lanerossi Vicenza-Lecce, Monza-Benevento, Parma-Alessandria, Pisa-Cosenza, Pordenone-Crotone, Spal-Frosinone, Ternana-Perugia. Ore 16.15: Reggina-Como

Promosse dalla serie C. Si inizia a delineare il prossimo campionato cadetto: dalla serie C sono state promosse Bari, Modena e, per la prima volta in B, gli altoatesini del SudTirol. Questi i match della prima giornata di playoff: Lecco-Pro Patria, Pescara-Carrarese, Pro Vercelli-Pergolettese, Jubentus Under 23-Piacenza, Ancona-Olbia, Gubbio-Lucchese, Monopoli-Picerno, Foggia-Turris, Virtus Francavilla-Monterosi Tuscia. Sono già qualificate al secondo turno Triestina, Entella e Avellino.