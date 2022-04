Tennis, in provincia di Como torna un circuito dedicato alle categorie giovanili Under 12 e Under 14. Si tratta del “Circuito Giovanile Lariano 2022”. Iniziativa che arriva a compimento grazie alla collaborazione tra più circoli del territorio che si sono uniti per dare vita alla manifestazione. Manifestazione che ha anche lo scopo di permettere ai ragazzi di sfidarsi in una serie di tornei senza percorrere eccessivi chilometri. Il circuito non ha comunque limitazioni territoriali, potrà iscriversi chiunque, e i migliori al termine delle quattro tappe in calendario si qualificheranno per il Master che si disputerà in contemporanea con il Challenger Atp “Città di Como” ad inizio settembre.

La manifestazione ha il supporto della Federtennis e del Coni. La prima tappa si disputerà dal 28 maggio al 12 giugno sui campi del club Bassa Comasca di Lomazzo. Le iscrizioni per il primo evento sono già aperte. Poi si passerà al Circolo Tennis Cantù. Terzo appuntamento al Team Veneri di San Fermo della Battaglia, ultima tappa al Tennis Club Rovellasca.

“Categorie in cui è possibile scorgere i futuri giocatori”

“Torna finalmente il circuito lariano che già c’era qualche anno fa – ha commentato Walter Schmidinger, delegato della Federtennis – Abbiamo scelto queste due categorie, perché sono quelle più numerose e quelle in cui è già possibile scorgere futuri giocatori in formazione”.

La presentazione a Villa Olmo. “Finalmente con questo circuito i nostri bambini potranno giocare e confrontarsi vicino a casa, senza fare chilometri – ha detto Paolo Carobbio, direttore del circolo Tennis Como – Il Master finale si giocherà dal venerdì alla domenica in contemporanea con il Challenger Atp e per questi ragazzi credo possa essere uno stimolo pazzesco”. “Ai vincitori del Master – ha aggiunto il presidente, Chiara Sioli – andranno anche biglietti per assistere alle Next Gen Atp Finals di Milano”.