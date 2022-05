Conoscere per proteggersi è una guida per le donne elaborata dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale del Notariato. Lo scopo è quello di fornire alle donne gli adeguati strumenti di conoscenza per prevenire gli abusi e agevolare la loro partecipazione al mondo del lavoro. Ma non solo, anche a contribuire a realizzare una vera parità di genere.

Il convegno il 3 maggio al Collegio Gallio

La guida verrà presentata martedì 3 maggio all’auditorio del Collegio Gallio di Como durante un incontro pubblico. Il convegno è promosso dal Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco. L’appuntamento inoltre è in collaborazione con la sede di Milano di Banca d’Italia, con la Rete Antiviolenza della Provincia di Como e la Rete Antiviolenza della provincia di Lecco e con il patrocinio del Comune di Como e del Comune di Lecco.

La conoscenza è infatti senza dubbio uno dei principali strumenti di difesa contro i possibili soprusi. L’inconsapevolezza e l’incompetenza vengono spesso sfruttate per compiere prevaricazioni e violenze. Queste ultime non sono solo fisiche, ma anche economiche, verso le persone più deboli, tra le quali spesso vi sono le donne.



Ecco allora che diventa importante conoscere per proteggersi e poter disporre di una “cassetta di informazioni e competenze”. All’interno: gli strumenti adeguati per affrontare le principali – e a volte cruciali – scelte personali, economiche, per evitare errori e danni, spesso destinati a permanere nel tempo.

Conoscere per proteggersi: il programma



Dopo i saluti istituzionali, si entrerà nel vivo dell’argomento con gli interventi dei relatori. Tra questi, Vivere insieme: la famiglia tradizionale, i rapporti di convivenza, genitori e figli, casa in affitto e comprare casa. Fare impresa: lavorare nell’impresa familiare e partecipare a società. La finanza della famiglia: accedere al credito.

Giorgia La Sala, referente Servizio Educazione Finanziaria della Banca d’Italia, sede di Milano, interverrà su “Le Donne Contano. Un percorso di educazione finanziaria pensata per le donne”. Interverranno inoltre le rappresentanti delle associazioni locali che operano a tutela delle donne. Traqueste: Arianna Liberatore, presidente di Telefono Donna Como, e Amalia Bonfanti, presidente de L’altra Metà del Cielo – Telefono Donna di Merate OdV con “La voce dei centri antiviolenza: la fatica di riconoscere e affrontare la violenza economica”.

Chiuderà gli interventi Maria Luisa Lo Gatto, Giudice penale del Tribunale di Como con “La tutela penale dei maltrattamenti economici: questa sconosciuta”.



Info

dove: Auditorium del Collegio Gallio, Via Barelli 1 – Como.

L’incontro è aperto al pubblico e verrà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook @NotaiComoLecco.

Per maggiori informazioni:

Tel. 031 260323 – e-mail consigliocomo@notariato.it