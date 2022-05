Un’ultima giornata al cardiopalma in serie B, con tutte le partite che saranno giocate venerdì sera alle 20.30. Mancano ancora i verdetti definitivi per le promosse in serie A, per un posto nei playoff e in zona retrocessione. Tra le gare più importanti, quella che andrà in scena allo stadio Sinigaglia, con il Como che ospiterà la Cremonese. Derby di grande valore per gli ospiti, che sono in lotta per la conquista della A.

Le combinazioni sono svariate. Quattro i club che possono aspirare alla promozione immediata: il Lecce, che guida la classifica con 68 punti, il Monza, secondo a 67, la Cremonese stessa, a 66 ed anche il Pisa, a 64. Compito sulla carta facile per il Lecce, che riceve il Pordenone, già retrocesso. Il Monza sarà ospite del Perugia, che invece deve vincere a tutti i costi per provare ad agganciare il Frosinone ed entrare così nei playoff con l’ultimo posto rimasto disponibile. Il Frosinone, dal canto suo, riceve il Pisa, in un match delicato tra due formazioni obbligate a fare risultato.

In zona retrocessione sono già in C Crotone e Pordenone. La lotta per non essere la terza squadra destinata a lasciare subito la B è tra Alessandria (34 punti), Cosenza (32) e Lanerossi Vicenza (31). Il calendario propone un match ad alta tensione fra Alessandria e Vicenza, mentre il Cosenza attende un Cittadella che al campionato non ha più nulla da chiedere. Fanno parte del gruppo di squadre che in questo torneo non hanno più velleità anche Ternana, Como, Reggina, Parma e Spal.

Tornando al match di venerdì del Sinigaglia, il Como punta a chiudere in bellezza davanti ai suoi tifosi dopo la bella vittoria per 4-1, sabato scorso a Reggio Calabria. La Cremonese guidata dall’ex azzurro Fabio Pecchia, invece, negli ultimi match ha registrato un crollo: prima ha perso per 3-1 in trasferta con il Crotone, poi, nell’ultimo turno, in casa per 1-0 con l’Ascoli.