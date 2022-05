“Como non delude mai”. Con queste parole il pilota di Formula1 Pierre Gasly ha commentato le immagini della sua escursione sul Lago di Como sul “social” Instagram. Con un vestito completamente bianco, Gasly si è concesso un giro un motoscafo passando anche ad una delle dimore più esclusive, Villa La Cassinella. Il francese 26enne, pilota dell’Alpha Tauri, vive a Milano, dove apprezza soprattutto la zona dei Navigli. Ma quando vuole concedersi una gira in relax non troppo lontano dal capoluogo, si rifugia ben volentieri sul Lago di Como.

Per il suo amore verso l’italia, Gasly è un pilota molto apprezzato anche dagli appassionati del nostro Paese. Un legame che si è rafforzato nel 2020, quando il transalpino trionfò al Gran Premio di Monza- disputato domenica 6 settembre – precedendo Carlos Sainz Junior e Lance Stroll.

Il Comasco è storicamente una piazza apprezzata dai piloti di Formula1 che, proprio in occasione del Gran Premio di Monza, spesso si sono rifugiati in alberghi sulle sponde del Lario o in Brianza e si sono poi spostati in elicottero verso l’autodromo. Prima di Gasly, l’ultimo volto noto del “Circus” ad aver visitato il lago era stato il campione del mondo 2007 Kimi Raikkonen, che con la sua famiglia aveva soggiornato a Tremezzina e poi si era concesso una passeggiata con moglie e figli nel centro storico cittadino (QUI l’articolo).