Separazione nella Briantea. La società canturina – campione d’Italia in carica di basket in carrozzina – ha ufficializzato la fine del rapporto di collaborazione con l’allenatore della prima squadra Daniele Riva. “La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso dal gennaio 2020 e i successi ottenuti, augurandogli il meglio per il prossimo futuro” dice lo stringato comunicato del club.

La formazione canturina sarà guidata dal viceallenatore Marco Tomba fino al termine della stagione sportiva. Proprio nello scorso fine settimana in Abruzzo, nella Final Four di Coppa Italia, la Briantea ha conquistato il trofeo tricolore, l’ottavo della sua storia (QUI l’articolo).

Ora incombe un nuovo appuntamento, la Champions Cup in Germania, con la Final Eight in programma dal 6 all’8 maggio.

A seguire, sono già state programmate le finali scudetto con gara 1 al PalaMeda contro l’Amicacci Abruzzo il 14 maggio. Chiuderanno la stagione la gara 2 (21 maggio) ed eventuale gara 3 (22 maggio) che si disputeranno a Giulianova.