Il rendiconto di bilancio arriva in consiglio comunale a Como ma la seduta salta. Pesano le assenze dei consiglieri di maggioranza. Il numero legale necessario per avviare la discussione non è stato raggiunto. Al primo appello la maggioranza non è riuscita a garantire il numero minimo dei consiglieri, 12 i presenti al momento della nomina.

Le opposizioni hanno dunque approfittato della situazione e sono rimaste fuori dall’aula.

la scena si ripete anche per il secondo appello. Soltanto 14 del centrodestra in aula, non sufficienti – anche in questo caso – per garantire l’avvio della seduta.

Come accaduto per l’elezione del nuovo presidente dell’assemblea cittadina – dopo sette votazioni è stata raggiunta l’intesa sul nome che ha portato all’elezione di Elena Maspero della lista Insieme per Landriscina – anche ieri sera la maggioranza si è mostrata divisa.

Numerose le critiche arrivate dalla minoranza. Sui social Stefano Fanetti, capogruppo Pd in consiglio scrive: “Anche oggi manca il numero legale in Consiglio comunale, ridicoli”.

Dunque tutto da rifare. Questa sera il documento sul bilancio è atteso in aula.