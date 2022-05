“Ho fatto il mio dovese. Sono state due stagioni bellissime”. Parole di mister Giacomo Gattuso, allenatore del Como. Nessun discorso sul futuro. Su questo fronte il tecnico di è limitato a dire: “Ci incontreremo e parleremo in settimana”. Ma l’impressione generale è che la società possa decidere di affidarsi ad un altro allenatore per la prossima stagione. Quasi un addio insomma, per l’allenatore (oltre che primo tifoso degli azzurri) che nel 2021 ha conquistato la promozione in B e che in questo 2022 ha guidato il neopromosso Como ad una salvezza tutto sommato tranquilla.

“Il bilancio di questo campionato è più che positivo” ha spiegato ancora Gattuso. “Al di là del risultato ottenuto sul campo con largo anticipo, la cosa bella è aver visto la passione della gente riaccendersi. Sono tornati allo stadio bambini, che tifano Como e non altre squadre. I tifosi ci hanno sempre seguiti, anche nelle trasferte meno agevoli, compresa la gara del penultimo turno a Reggio Calabria, ormai ininfluente. E sono stati numerosi su ogni campo. Una gioia che non ha prezzo”.

Sulla promozione della Cremonese Gattuso ha ammesso che “è sempre stata tra le mie favorite fin dall’inizio di questa stagione. Ha fatto un torneo eccezionale con un gioco di alto livello”. L’allenatore in sede di bilancio non ha un momento particolare da ricordare: “Mi piace pensare in generale al nostro percorso, a ciò che è stato fatto, ai tanti momenti belli, senza indicarne uno in particolare. Tutti hanno dato il massimo dal primo all’ultimo giorno”.

Una fase del match tra lariani e grigiorossi