Partita al Sinigaglia, città bloccata fin dopo mezzanotte. Seri problemi di ordine pubblico al termine della gara, con la segnalazione qualche rissa in città tra sostenitori di Como e Cremonese, formazioni che si sono affrontate allo stadio. Match vinto dagli ospiti per 2-1. I grigiorossi con questa affermazione hanno festeggiato la promozione in serie A.

Decisamente caotica la situazione del traffico, rimasto bloccato fino oltre la mezzanotte in centro, per consentire il deflusso dei tifosi e della squadra ospite. Pullman, furgoni e vetture hanno lasciato lo stadio in contromano da viale Recchi, che è stato bloccato e tenuto completamente libero, al pari della tangenziale verso l’autostrada. La circolazione è stato fermata sul lungolago, sulla tangenziale in direzione Nord e su tutte le vie di uscita dal centro. Di fatto praticamente tutta la convalle è stata a lungo paralizzata.

Molta rabbia tra le persone in coda, espressa anche con un prolungato suono di clacson. Forze dell’ordine che hanno faticato non poco a contenere l’irritazione di chi è stato costretto a rimanere immobilizzato in attesa della riapertura delle strade avvenuta – come detto – verso mezzanotte e un quarto. Gli ospiti hanno infatti lasciato il Lario ben oltre la fine dell’incontro, sia perché si sono fermati a festeggiare la promozione in serie A, sia perché prima sono si è cercato di far defluire tutti i sostenitori locali.

La zona stadio chiusa al traffico per consentire il deflusso di squadra e tifosi della Cremonese

Vetture tenute bloccate, con gli automobilisti esasperati, in via Gallio